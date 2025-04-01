Eskişehir'de 15 Yaşındaki Kız Çocuğu Kayboldu
Eskişehir'de 15 yaşındaki Fatma B., ailesine terasa çıkacağını söyleyerek evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Ailesinin polise haber vermesi sonrasında, kız çocuğunun bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.
Eskişehir'de gece terasa çıkacağını söyleyip ortadan kaybolan 15 yaşındaki kız çocuğundan ailesi haber alamıyor.
Eskişehir'de yaşayan 15 yaşındaki Fatma B. isimli kız çocuğu, gece ailesine terasa çıkacağını söyleyerek evinden ayrıldı. Üzerinde hırka, siyah sweatshirt, siyah eşofman ve beyaz ayakkabı bulunan Fatma B.'nin geri dönmemesi üzerine ailesi endişelendi. Ailenin polise haber vermesinin ardındaN kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel