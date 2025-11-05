Eskişehir'de 10 Kasım için Siren Testi Yapılacak

Eskişehir Valiliği, 10 Kasım öncesinde test amaçlı siren çalınacağını duyurdu.

Eskişehir Valiliği'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümü olması münasebetiyle 10 kasım 2025 tarihibde saat 09.05'te İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile diğer kuruluşların sirenleri 2 dakika ile 'sarı ikaz (düz siren sesi) şeklinde çalınacaktır. İlimizde kurulu ve mevcut bulunan sirenler 6 Kasım 2025 tarihinde 08.00 ile 14.00 saatleri arasında test amaçlı kısa süreli çalınacak olup, tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR