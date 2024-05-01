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Eskişehir'de 1 Mayıs İşçi Bayramı Coşkusu

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Eskişehir'de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlamak için bir araya gelen vatandaşlar kortejler halinde yürüyüşler yaparken, enstrümanlar eşliğinde şarkılar söylenerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Eskişehir'de 1 Mayıs İşçi Bayramı coşkusu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlamak için bir araya gelen vatandaşlar kortejler halinde yürüyüşler yaparken, enstrümanlar eşliğinde şarkılar söylenerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de 1 Mayıs İşçi Bayramı büyük coşkuyla kutlandı. İşçi sendikaları, siyasi partiler, çok sayıda dernek ve vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalarda herkes bayramın tadını çıkarttı. Kutlamalar çerçevesinde, Ulus Anıtı Meydanı'ndan Gazi Yakup Satar Caddesi'nde bulunan Büyük Park'ın önündeki Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortejler halinde yürüyüşler yapıldı. Olay çıkmaması için güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kortejlerdeki bütün vatandaşların üstlerini ve çantalarını tek tek kontrol etti. Her grup çeşitli enstrümanlar eşliğinde şarkılar söyleyip dans ederken, bazıları da attıkları sloganlarla dikkat topladı. Saatler süren etkinlikte vatandaşlar doyasıya eğlenirken, kutlamalar esnasında hiçbir olay meydana gelmediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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