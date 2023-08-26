Eskişehir DAK ekibi Büyük Taarruz'un 101'nci yılı için yürüdü Eskişehir DAK ekibinden Büyük Taarruz şehitlerini anma etkinliği Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma ekibi, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar Kocatepe'ye giderek kamp kurdu, yürüyüş gerçekleştirdi.

Eskişehir DAK ekibi Büyük Taarruz'un 101'nci yılı için yürüdü

Eskişehir DAK ekibinden Büyük Taarruz şehitlerini anma etkinliği

ESKİŞEHİR - Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma ekibi, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar Kocatepe'ye giderek kamp kurdu, yürüyüş gerçekleştirdi.

Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma ekibi Büyük Taarruz'un 101'inci yılı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün taarruz emrini verdiği ve taarruzu başlattığı Afyonkarahisar'ın Kocatepe mevkiine gitti. DAK üyeleri, 25 Ağustos Cuma günü Eskişehir'den yola çıkarak geceyi Kocatepe'de bulunan Büyükkalecik Milli Park içinde kamp kurarak geçirdi. Büyük Taarruzun topçu ateşiyle başladığı saat 04.30'da kamp alanından hareket eden ekip, 3 kilometrelik yürüyüşle Kocatepe'ye çıktı. Burada bulunan Atatürk Anıtı'nın önüne gelen ekip Türk Bayrağı açarak 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

101 yıl önce yaşanan Büyük Taarruz'un ruhunu taşıyan topraklarda şehitleri anma etkinliğini tamamlayan ekip, sabaha karşı güneşin doğuşuyla birlikte kamp alanına gelerek Eskişehir'e geri döndü.