Eskişehir Büyükşehir'den Küçük Çiftçiye Hasat Desteği

Girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar ve ortaya çıkan sorunlar nedeniyle üretemez hale gelen çiftçiye destek olmak amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Küçük Çiftçiyi Destekleme Projesi" başlatılıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in talimatlarıyla Kırsal Kalkınma Projeleri ile Türkiye'ye yeni örnekler veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üreticiyi desteklediği projelerine yenisini ekledi.

SON BAŞVURU 6 MAYIS

Bu kapsamda artan maliyetler nedeniyle üretemez hale gelen küçük ölçekli çiftçilerin 50 dekarlık arazisini Büyükşehir Belediyesi hasat edecek. Ayrıca ÇKS belgeli ve 100 dekar altında tarlası olan çiftçiler, bu uygulamaya başvuruda bulunabilecek. Kontenjanla sınırlı olan projeye başvurular için son tarih ise 6 Mayıs 2022.

"100 DEKARIN ALTINDA TARLASI OLAN ÇİFTÇİMİZİN 50 DEKARA KADAR OLAN HUBUBATININ HASAT İŞLEMLERİNİ BİZ ÜSTLENİYORUZ"

Proje hakkında bilgi veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, "Çiftçilerimizi desteklemek ve girdi maliyetlerinde yaşadıkları sıkıntıları azaltmak amacıyla 'Küçük Çiftçiyi Destekleme Projesi'ni hayata geçiriyoruz. 100 dekarın altında tarlası olan çiftçimizin 50 dekara kadar olan hububatının hasat işlemlerini biz üstleniyoruz. Yapılacak olan bu destekleme projesi kontenjanla sınırlı olacak. Belirtilen şartları taşıyan çiftçilerimiz, ilçelerde ilçe ESKİ abone merkezleri, Tepebaşı ve Odunpazarı kırsal mahallerinde yaşayan çiftçilerimiz için ise Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'dır. Vatandaşlarımız detaylı bilgi almak için www.eskisehir.bel.tr internet adresinden veya 0222 229 04 45 nolu telefonu arayarak bilgi alabilirler" dediler.