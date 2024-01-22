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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Konserleri Devam Ediyor

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Bilkent Üniversitesi'nde eğitmenlik yapan Işın Metin'in yönetiminde ve viyolonsel sanatçısı Melih Kara'nın solist olarak katılımıyla konser verdi. Konserde A. Dvorak Viyolonsel Konçertosu, Slav Dansları ve J.Brahms'ın Macar Dansları seslendirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu haftaki konserde Bilkent Üniversitesi'nde eğitmenlik yapan usta orkestra şefi Işın Metin orkestrayı yönetirken, konuk solist ise Anadolu Üniversitesi'nde eğitmenlik yapan viyolonsel sanatçısı Melih Kara oldu.

Ünlü besteci A. Dvorak Viyolonsel Konçertosu'nu seslendiren Kara, dinleyicilerin büyük beğenisini topladı. Senfoni Orkestrası A. Dvorak'ın Slav Dansları'nı ve Macar besteci J.Brahms'ın en ünlü besteci Macar Dansları'nı başarıyla icra ederek müzikseverlerin hayranlığını ve takdirini topladı. Konserin sonunda konuşma yapan şef Metin, "Herkes siyaset yapar ama hizmet eden bir kişi var. Sizler yakın zamanda onu uğurlayacaksınız. Tertemiz bir şehriniz var; İstanbul ve Ankara'da yaşıyorum, pek çok şehri gördüm ama sadece Eskişehir'de belediyecilik var. İsmini söylememe bile gerek yok hepiniz anladınız" ifadelerini kullandı. Konser, bu konuşmanın sonrasında uzun süren alkışlarla son buldu.

Gelecek programda duayen şef Ender Sakpınar orkestrayı yönetirken, dünyaca ünlü piyano sanatçısı Gülsin Onay ise solist olarak sahne alacak. R.Schumann'ın Piyano Konçertosu ve Nino Rota'nın Aşk Senfonisi'nin icra edileceği konser, 26 Ocak akşamı Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilkent Üniversitesi Kara Sanat Müzik Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

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