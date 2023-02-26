Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Malatya ve Adıyaman'daki Hayvan Üreticisine Yem Desteği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), afet bölgesindeki hayvan üreticilerine destek vermek amacıyla başlattığı çalışmayla Kahramanmaraş'tan sonra Malatya ve Adıyaman'da da yem dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yardım çalışmalarına devam eden EBB, afet bölgesindeki hayvan üreticilerine de destek olmaya devam ediyor. EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş'tan sonra Malatya'nın Doğanşehir ilçesi ve köyleri ile Adıyaman'ın Gölbaşı Harmanlı Beldesi ve köylerindeki hayvan üreticilerine yem dağıttı.

Eskişehir Han Belediyesi ve Seyitgazi Belediyesi'nin de destekleriyle, sorun yaşayan üreticilere yapılan dağıtımla 56 üreticiye 18 ton yem desteği sağlandı. Yapılan dağıtımın kendileri için çok önemli olduğunu belirten depremzede üreticiler, "Kurtardığımız hayvanlarımız için ayırdığımız yem ve diğer ürünler yıkım sonrası enkaz altında kaldı. Hayvanlarımızı yaşatmak için bu destek çok önemli. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ederiz. Bizim tek gelir kaynağımız hayvancılık. Üretmeye devam etmek zorundayız. O yüzden verilen destek bizim için çok önemli" diye konuştu.