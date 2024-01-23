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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, uzun yıllar görev yapan muhtarlara teşekkür plaketi verdi

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Akcami Mahallesi Muhtarı Kemal Mandal ve Gültepe Mahallesi Muhtarı Ali Al'a başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Büyükerşen, emektar muhtarların belediye ile vatandaş ilişkisine sağladıkları büyük katkıyı vurgulayarak teşekkür etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, uzun yıllardır muhtarlık görevini yürüten Akcami Mahallesi Muhtarı Kemal Mandal ve Gültepe Mahallesi Muhtarı Ali Al'a, başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir'in ve Türkiye'nin en uzun süre görev yapan muhtarları arasında yer alan Akcami Mahallesi Muhtarı Kemal Mandal ve Gültepe Mahallesi Muhtarı Ali Al'ı makamında ağırladı.

44 yıldır muhtarlık görevini yürüten Kemal Mandal (84) ve 40 yıldır muhtarlık yapan Ali Al'ı (77) ağırlayan Büyükerşen, emektar muhtarların verdikleri üstün hizmet, belediye ile vatandaş ilişkisine sağladıkları büyük katkı nedeniyle teşekkür plaketi verdi.

Burada konuşan Büyükerşen, " Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile halkımız arasında köprü görevi görerek çok büyük hizmetler veren iki muhtarımızla bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyim. Hem şahsımın hem de Eskişehirlilerin şükran duygularının ifadesi olan bu şiltleri kendilerine takdim ediyorum. Eskişehirlilere çok büyük hizmetlerde bulundular, iki muhtarımıza da şükranlarımı iletiyorum. Şahsım ve Eskişehir halkı adına çok teşekkür ediyorum. Tabii ben görevden ayrılıyorum ama Atatürk ilkeleri doğrultusunda bir Büyükşehir Belediye Başkanının Eskişehir'e yakışacağını düşünerek yanımda yetişen hukukçu Ayşe Ünlüce'yi muhtarlarımıza ve siz sevgili Eskişehir halkına emanet ediyorum" dedi.

Muhtarlar Kemal Mandal ve Ali Al da Büyükerşen'e ince düşüncesi nedeniyle teşekkür ederek, "Çok mutlu olduk, çok duygulandık. Sizlerin Eskişehir'e olan hizmetleriniz unutulmaz. Her zaman yanımızda oldunuz. Asıl biz sizlere teşekkür ederiz" dediler.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı buluşma çektirilen fotoğrafla tamamlandı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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