Eskişehir Büyükşehir, Atıl Sistemi Yeniden Ayağa Kaldırdı - Haberler

2013 Akdeniz Oyunlarından sonra atıl kalan kano otomatik çıkış sistemi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ ekipleri tarafından yapılan çalışma ile tekrar ayağa kaldırılarak faal duruma getirildi. Sistem, Sarısungur Göleti'nde 10-11-12 Haziran'da Eskişehir'de yapılacak Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda kullanılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve sporcuya olan yatırımları sürüyor. Bu kapsamda Mamuca'da hayata geçirilen ve olimpik kano parkurunun bulunduğu Sarısungur Göleti'ne kano yarışları için "Otomatik Çıkış Sistemi" kuruluyor.

En son 2013 yılında yapılan Akdeniz Oyunları'nda Adana Seyhan Baraj Gölü'ne kurulan ve daha sonraki yıllarda atıl kalan otomatik çıkış sistemi, Türkiye Kano Federasyonu tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. Atıl vaziyetteki sistem, Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ ekipleri tarafından yapılan çalışma ile faal duruma getirildi.

Uluslararası yarışmaların organize edilmesinin birinci şartı olan otomatik çıkış sistemi, yapılan çalışmayla Türk kanosuna ve Türk sporuna tekrar kazandırılmış olacak.

10-11-12 Haziran'da yapılacak Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda kullanılacak otomatik çıkış sistemiyle birlikte Eskişehir, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kano Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek su sporlarında Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'na da ev sahipliği yapabilecek standarda kavuşmuş olacak.

ANKA / Yerel