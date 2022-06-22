Eskişehir, Bir Kentle Daha Kardeş Şehir Olma Yolunda

Daha önceki yıllarda 8 ayrı ülkenin 9 kenti ile kardeş şehir ilişkisi kuran Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ABD Michigan eyaletinin başkenti Lansing şehri ile kardeş şehir olmaya hazırlanıyor.

Kardeş şehir ilişkilerinde kültürler arası iletişimi geliştirmek, farklı şehirlerin kurum ve kuruşları arasında köprü vazifesi görmek, eğitim, ticaret, sanayi, sağlık, sanat gibi alanlarda iş birliği yapmak amacı taşıyan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Lansing için kolları sıvadı. Michigan Eyalet Üniversitesi'ne ev sahipliği yapan ve endüstriyel olarak oldukça gelişmiş Lansing şehri ile kardeş şehir olma yolunda şehrin dinamiklerini bir araya getirerek ön toplantı gerçekleştirdi.

Sanayi, ticaret, eğitim, kültür ve sanat alanları üzerinde yoğunlaşılarak gerçekleştirilen toplantıya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Detroit Türk Fahri Başkonsolosu Nurten Ural, Teknolojik Dizayn Platformu Ortağı ve Güzel İşler Derneği Başkanı Sercan Duygan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Emre Demir Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Çubuk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve belediye bürokratları katıldı.

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan ve Detroit Fahri Başkonsolosluğu görevini sürdüren Nurten Ural'ın girişimleriyle başlayan ortaklık projesi için düzenlenen toplantıda, Fahri Başkonsolos, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e, Lansing Belediye Başkanı Andy Schor'un, Eskişehir ile Lansing şehirleri arasında kurulacak kardeş şehir ilişkisinden duyduğu mutluluğu dile getirdiği mektubunu da iletti.

Başkan Büyükerşen, Lansing Belediye Başkanı ve delegasyonunun gelecek aylarda Eskişehir'e ziyarette bulunacak olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Farklı ülkelerdeki şehirlerle verimli kardeş şehir ilişkileri kurmayı oldukça önemsediğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "İlk kardeş şehrimiz 1995 yılında Tataristan'ın Kazan şehri oldu. Daha sonra Paju(Güney Kore), Changzhou(Çin), Linz(Avusturya), Frankfurt(Almanya), Saint-Josse-ten-Noode(Belçika), Cluj Napoca(Romanya), Girne ve Lefkoşa(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ile kardeş şehir protokolleri imzaladık. Bu sayede birçok farklı kültürü tanıma ve hem Eskişehir'i hem de Türk kültürünü de tanıtma fırsatı yakaladık. İlerleyen süreçte ABD'nin Lansing şehri ile kardeş şehir olacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu dostluk ilişkilerinin şehrimize sanayi, eğitim ve kültür sanat alanlarında büyük katkısı olacağına inancım tam" dedi.

ANKA / Yerel