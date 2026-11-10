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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bayrak, tesis inşaatlarını denetledi

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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bayrak, tesis inşaatlarını denetledi
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, kentte süren sosyal hizmet tesis inşaatlarında inceleme yaptı. Bayrak, Cafer Güven Huzurevi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çalışmaların son durumunu değerlendirdi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, kentte yapımı süren sosyal hizmet tesislerinin inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Hacıoğlu, kent genelinde devam eden yatırımları yerinde denetledi. Ziyaret programı kapsamında; Cafer Güven Huzurevi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve yapım çalışmalarına yeni başlanan Çocuk Evleri Sitesi inşaat alanları gezildi. Yetkililerden yürütülen çalışmalar ve inşaatların son durumu hakkında detaylı bilgi alan heyet, projelerin ilerleyiş süreçlerini değerlendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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