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Eskipazar'a 500 Kişilik Yurt İhalesi 21 Ocak 2025'te Yapılacak

Eskipazar'a 500 Kişilik Yurt İhalesi 21 Ocak 2025'te Yapılacak
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AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin ve Milletvekili Ali Keskinkılıç, Eskipazar ilçesine yapılacak 500 kişilik yurt binasının ihale tarihini duyurdu. İhale, 21 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin ile Milletvekili Ali Keskinkılıç, Eskipazar ilçesine yapılacak yurt binasının ihale tarihinin belirlendiğini bildirdi.

Şahin ve Keskinkılıç tarafından yapılan ortak açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığına tarafından yapılacak yurdun ihalesinin 21 Ocak 2025 Salı günü gerçekleşeceği ifade edildi

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tahsis edilen ödenek üzerine, proje çalışmaları tamamlanan Eskipazar 500 Kişilik Yurt Yapım İşi İhalesi 21 Ocak 2025 tarihinde yapılacak. İhalenin ardından en kısa sürede yapımı tamamlanarak Eskipazar'da ki öğrencilerin hizmetine sunulacaktır. Eskipazar ilçemiz 150 kız, 350 erkek öğrenci olmak üzere 500 kişilik kapasiteli standardı yüksek bir yurt binasına kavuşacaktır. Şehrimize hayırlı olsun." - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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