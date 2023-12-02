Eski vekil Mehmet Habib Soluk'un abisi vefat etti
26. ve 27. dönem AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk'un abisi Kamil Soluk Almanya'da vefat etti. Cenazesi Sivas'ın Zara ilçesine getirildi ve burada defnedildi.
Eski vekil Mehmet Habib Soluk'un acı günü
26. ve 27. dönem AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk'un abisi Kamil Soluk vefat etti
SİVAS - 26. ve 27. dönem AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk'un abisi Kamil Soluk vefat etti.
Almanya'da ölen Soluk'un cenazesi memleketi Sivas'ın Zara ilçesine getirildi. Mehmet Akif Ersoy Camisinde kılınan namazın ardından Soluk'un cenazesi Zara Merkez Kabristanında toprağa verildi. Soluk'un cenazesine; Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Ahmet Özyürek, Erzincan Milletvekili Süleyman Karahan, Milli Savunma Bakanlığı Danışmanı Salih Ayhan, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, il ve ilçe protokolü, sivil ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.