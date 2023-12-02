Haberler ›› Yerel ›› Eski vekil Mehmet Habib Soluk'un abisi vefat etti

Eski vekil Mehmet Habib Soluk'un abisi vefat etti

2 Aralık 2023 23:04 Son Güncelleme: 23:06 Abone Ol

26. ve 27. dönem AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk'un abisi Kamil Soluk Almanya'da vefat etti. Cenazesi Sivas'ın Zara ilçesine getirildi ve burada defnedildi.