Eski Torbalı Belediye Başkanı Uygur, Mezarı Başında Anıldı

Eski Torbalı Belediyesi Başkanı Ramazan İsmail Uygur, ölümünün 2'inci yılında mezarı başında anıldı.

Eski Torbalı Belediyesi Uygur için düzenlenen anma törenine Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, CHP İzmir Milletvekili Adayı Sefer İpekli, Belediye Meclis üyeleri, Uygur ailesi, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, anma töreninde şunları söyledi:

"Merhum Belediye Başkanı'mız İsmail Uygur'u vefatının 2'nci yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Hiçbir zaman yeri dolmayacak bir dostu, bir kardeşi ve bir belediye başkanını kaybettik. Eserleri hala Torbalı'da yaşayan merhum başkanımızı asla unutmayacağız, unutturmayacağız."

Uygur'un eşi Afet Uygur ise "Bizi bugün burada yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. O çok iyi bir baba, çok iyi bir eşti. O'na layık bir eş olmaya, evlatlarımız da ona yakışır bir evlat olmaya devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin, iyi ki varsınız" diye konuştu.