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Eski Rus Askere İstanbul'da Hayatını Kaybetti

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Sırp asıllı eski Rus askeri Aleksandar Sasa Kadric, İstanbul Fatih'te yemek yediği restoranda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Rus ordusunda görev yapan Sırp asıllı eski asker Aleksandar Sasa Kadric, İstanbul Fatih'te yemek yediği restoranda aniden rahatsızlandı. Şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Fatih'te meydana gelen olayda, tatil için gelen ve 50 yaşındaki Sırbistan asıllı eski Rus askeri Aleksandar Sasa Kadric, yemek yediği restoranda aniden rahatsızlandı. Restoran görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aleksandar Sasa Kadric, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kadric, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kadric'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, Rus ordusunda görev yapan eski asker Aleksandar Sasa Kadric'in kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kadric'in kesin ölüm nedeni ise yapılacak olan detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.

İstanbul'dan paylaşım yapmış

Geçtiğimiz ay tatil için İstanbul'a geldiği öğrenilen eski Rus askeri Aleksandar Sasa Kadric'ten geriye ise İstanbul'da gezerken paylaştığı fotoğraf ve videolar kaldı. Öte yandan Kadric'in yemek yediği restoranın kepenklerinin kapalı olduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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