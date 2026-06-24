İstinaf, Cinsel Saldırı Sanığı Eski Öğretim Görevlisini 12,5 Yıl Hapse Çarptırdı, Tutuklanmasına Hükmetti

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, eski Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi Şahin Gümüş'ün öğrencisine yönelik "cinsel saldırı" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanmasına hükmetti.

Öğrencisine "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yargılandığı Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Şahin Gümüş hakkındaki istinaf incelemesi İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce yapıldı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi Gümüş'ün "cinsel saldırı" suçundan önce 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak Gümüş'ün 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi.

MAĞDUR TARAFI KARARI YARGITAY'A TAŞIYACAK

Karara ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan mağdur avukatı Alev Öztürk, şunları söyledi:

"Sanık ilk derece mahkemesince 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla cezalandırılmış olmasına rağmen bugün istinaf mahkemesinde görülen duruşmada sanığın yerel mahkemece verilen 'nitelikli cinsel saldırı suçunun sübuta ermediği' gerekçesiyle 'cinsel saldırı' suçundan cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar verildi. Yaklaşık 4 yıldır devam eden yargılamanın her aşamasında tutuklanmasını talep ettiğimiz sanığın bugünkü kararla nihayet tutuklanması bizim açımızdan sevindirici oldu. Sanığın ses kayıtlarındaki itiraflarına rağmen 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan cezalandırılmaması, bizim için adaletin tam olarak tecelli etmediği anlamını taşımaktadır. Biz bu yönüyle de kararı Yargıtay'a taşıyacağız. Sanık hak ettiği en ağır cezayı alana kadar mücadelemiz devam edecek."

DAVANIN GEÇMİŞİ

Gümüş, öğrencisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulanarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın ardından sanık avukatları istinaf yoluna başvurmuş, istinaf mahkemesi, 12 Eylül 2024 tarihli kararında, sanığın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/C maddesi kapsamında öğretim görevlisi olması nedeniyle, yargılama öncesinde üniversite tarafından disiplin soruşturması yürütülmesi gerektiğini belirterek hükmü usul yönünden bozmuştu.

Bozma kararının ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yetkili kurulları tarafından yürütülen süreçte, sanık hakkında "lüzumu muhakeme" kararı alınmıştı, ayrıca görevinden ihraç edilmişti.

Yeniden görülen davada Gümüş, 18 yıl 9 ay hapse çarptırılmış, hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmedilmiş, karar ise istinafa taşınmıştı.

Kaynak: ANKA