Haberler

Eski Edirne Milletvekili Erdal Kesebir hayatını kaybetti

Eski Edirne Milletvekili Erdal Kesebir hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

19 ve 20. Dönem Demokratik Sol Parti (DSP) Edirne Milletvekili Erdal Kesebir, vefat etti. Ölümü, siyasi camiada ve Edirne'de büyük üzüntü yarattı. Kesebir, Meclis'te Edirne'nin sorunlarını öne çıkaran bir siyasetçi olarak tanınıyordu.

Türkiye Büyük Milet Meclisi (TBMM) 19 ve 20. Dönem Demokratik Sol Parti (DSP) Edirne Milletvekili Erdal Kesebir hayatını kaybetti.

Eski Edirne Milletvekili Erdal Kesebir vefat etti. Kesebir'in ölüm haberi, Edirne'de ve siyasi camiada büyük üzüntüye neden oldu. Çok sayıda siyasetçi, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş taziye mesajları yayımlarken, cenaze törenine ilişkin detayların ailesi tarafından daha sonra paylaşılacağı öğrenildi.

Erdal Kesebir, TBMM'de 19 ve 20. Dönem Demokratik Sol Parti (DSP) Edirne Milletvekili olarak görev yaptığı dönemde kentin tarım, ekonomi, altyapı ve sosyal sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Siyasi yaşamı boyunca uzlaşıcı tavrı, devlet tecrübesi ve Edirne'ye olan bağlılığıyla bilinen Kesebir, mütevazı kişiliğiyle de kamuoyunun takdirini kazandı. Parti ayrımı gözetmeden Edirne'nin menfaatlerini önceleyen yaklaşımı, kent siyasetinde iz bırakan özellikleri arasında yer aldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü

Ateşkesin uzadığı Suriye'de SDG'den tansiyonu yükseltecek hamleler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanla son buldu

Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanlı bitti! Evinde vahşice öldürdü
Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

Tahliyesinin ardından bakın ilk kez nerede görüntülendi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi