Eski Edirne Milletvekili Erdal Kesebir hayatını kaybetti

Türkiye Büyük Milet Meclisi (TBMM) 19 ve 20. Dönem Demokratik Sol Parti (DSP) Edirne Milletvekili Erdal Kesebir hayatını kaybetti.

Eski Edirne Milletvekili Erdal Kesebir vefat etti. Kesebir'in ölüm haberi, Edirne'de ve siyasi camiada büyük üzüntüye neden oldu. Çok sayıda siyasetçi, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş taziye mesajları yayımlarken, cenaze törenine ilişkin detayların ailesi tarafından daha sonra paylaşılacağı öğrenildi.

Erdal Kesebir, TBMM'de 19 ve 20. Dönem Demokratik Sol Parti (DSP) Edirne Milletvekili olarak görev yaptığı dönemde kentin tarım, ekonomi, altyapı ve sosyal sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Siyasi yaşamı boyunca uzlaşıcı tavrı, devlet tecrübesi ve Edirne'ye olan bağlılığıyla bilinen Kesebir, mütevazı kişiliğiyle de kamuoyunun takdirini kazandı. Parti ayrımı gözetmeden Edirne'nin menfaatlerini önceleyen yaklaşımı, kent siyasetinde iz bırakan özellikleri arasında yer aldı. - EDİRNE