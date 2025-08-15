Eski Milletvekili Ali Boğa Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Akbıyık, Fethiye'de geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren eski milletvekili Ali Boğa'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek bir taziye mesajı yayımladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Muğla eski milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, taziye mesajı yayımlayarak, Boğa ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Vali Akbıyık mesajında, "Fethiye ilçemizde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden 24. Dönem Muğla Milletvekilimiz Sayın Ali Boğa'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Görev süresi boyunca Muğla'mıza ve ülkemize değerli hizmetlerde bulunan Sayın Ali Boğa'nın ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA