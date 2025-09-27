Haberler

Eski Jandarma Genel Komutanı Rasim Betir Son Yolculuğuna Uğurlandı
İstanbul'daki hastanede hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Rasim Betir, Sakarya'nın Hendek ilçesinde askeri törenle defnedildi. Törene birçok protokol ve vatandaş katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Rasim Betir, Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Rasim Betir (87), bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hendek'te bir mahalleye ve camiye ismi verilen Rasim Betir'in vefatı, ilçede büyük üzüntüye yol açtı. Betir'in cenazesi, Hendek Rasimpaşa Camii'nde askeri tören eşliğinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene; Vali Yardımcısı İsmail Altan Demirayak, Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, askeri erkan, milletvekilleri, jandarma ve emniyet teşkilatı, siyasi partilerin il, ilçe başkanları, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAKARYA

