Erzurum'un Karaçoban ilçesinde yaşayan eski hükümlü, devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu.

Erzurum Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı "Denetimli Serbestlik" sistemi kapsamında eski hükümlü projesi ile yapılan çalışmalar ve hibe destek programları ile yapılan çalışmalarla bireylerin kendi işini kurmaları sağlanıyor.

Eski hükümlülerin ekonomik olarak güçlenmesi ve sosyal hayata daha sağlam adım atması amacı ile 2018 yılından itibaren Hınıs, Tekman, ve Karaçoban ilçelerinde toplamda 182 hükümlü bu projelerden yararlanırken son olarak Karaçoban ilçesinde ikamet eden eski hükümlü İbrahim Toprak projeye 2025 yılında "Kendi İşini Kurma Hibe Desteği" projesine başvurdu. 2026 yılında hibe proje ücreti 550 bin TL olarak güncellenirken 421 bin TL destek alarak "Rotbalans ve Oto Lastik" işletmesi açan Toprak, kendi işinin patronu oldu. Açılışa Karaçoban Kaymakamı Ali ihsan Selimoğlu, Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul, Hınıs Adalet Komisyonu Başkanı Tansu Tuna ve Hınıs Denetimli Serbestlik Müdürü Hatice Filiz ve davetliler katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı