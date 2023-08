"Eski eşinin iş yerini kundakladı" iddiası... Alevler geceyi aydınlattı

GİRESUN - Giresun'un Keşap ilçesinde plajda bulunan 8 bungalov ev ve restoran kundaklandı. Plaj işletmecisi Nilgün Aydın ise işyerinin eski eşi tarafından kundaklandığını iddia ederek can güvenliğinin kalmadığını söyledi.

İlçenin T1 Nildays Plajında 8 adet bungalov ev ve restoran kundaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Keşap Belediye İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında iş yerleri tamamen kullanılmaz hale gelirken, can kaybı ve yaralanan olmadı.

İşyeri sahibi Nilgün Aydın ise işyerini 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi tarafından kundaklandığını ileri sürerek can güvenliğinin artık kalmadığını söyledi. Aydın yaptığı açıklamada, "İşyerimi kundaklayanın eski eşim olduğu öğrenildi. Ben çocuklarımla birlikte kimseye ihtiyaç duymadan ayakta kalma mücadelesi verirken, çocuklarımın babası bizim ekmek teknemizi kundaklıyor. Artık can güvenliğimiz de kalmadı. Çocuğum hasta olduğu için dün gece burada kalmamıştık. Burası kundaklandığında içerde de olabilirdik. Tek tesellimiz can kaybı olmaması olsa da çok büyük zararımız var. Bütün yetkililerden yardım ve destek bekliyorum" dedi.

Olayla ilgili olarak ise işyerini kundakladığı iddia edilen M.D. emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.