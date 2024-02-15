Eski Erzincan Senatörü Orhan Özen Son Yolculuğuna Uğurlandı
Eski Erzincan Senatörü ve Türkiye Gazetesi eski Erzurum temsilcisi Orhan Özen, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı. Özen'in cenazesi Cami-i Kebir Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Terzi Baba mezarlığında toprağa verildi.
Eski Erzincan Senatörü ve Türkiye Gazetesi eski Erzurum temsilcisi Orhan Özen, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı.
14 Ekim 1979 yılında yapılan senato seçimlerinde Adalet Partisinden seçilerek Cumhuriyet Senato'suna giren Erzincan senatörü Orhan Özen hayatını kaybetti.
Orhan Özen'in cenazesi Cami-i Kebir Camisi'nde bu gün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Terzi Baba mezarlığında toprağa verildi.
Cami-i Kebir'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Özen Ailesi ve sevenleri katıldı.
Orhan Özen senatörlük görevi öncesinde ve sonrasında avukat olarak görev yapmaktaydı. - ERZİNCAN