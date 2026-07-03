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Burhaniye'de Dr. Mehmet Cüneyt hayatını kaybetti

Burhaniye'de Dr. Mehmet Cüneyt hayatını kaybetti
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Burhaniye Devlet Hastanesi eski başhekimlerinden KBB uzmanı Opr. Dr. Mehmet Cüneyt, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi kılınan namazın ardından Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Devlet Hastanesi eski başhekimlerinden 0pr.Dr. Mehmet Cüneyt hayatını kaybetti. Cüneyt için Yeni Mahalle Camiinde kılınan cenaze namazı, meslektaşlarını ve sevenlerini buluşturdu.

Burhaniye Devlet Hastanesi eski baş hekimlerinden Kulak Boğaz Burun Hastalıkları uzmanı Opr.Dr. Mehmet Cüneyt, tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesinde 79 yaşında hayatını kaybetti. İlçenin sevilen doktorlarından olan Mehmet Cüneyt için ilk tören emekli olduğu Burhaniye Devlet Hastanesi önünde yapıldı. Yeni camide kılınan cenaze namazı da meslektaşları ile sevenlerini buluşturdu. 3 çocuk babası Cüneyt, Geriş Mezarlığında toprağa verilirken, taziyeleri de oğlu Ömer Cüneyt kabul etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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