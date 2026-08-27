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Soylu, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni Ziyaret Etti

Soylu, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni Ziyaret Etti
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İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'un Demirözü ilçesindeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni ziyaret ederek eserleri inceledi ve kurucudan bilgi aldı. Sosyal medyada paylaşım yapan Soylu, müzenin Anadolu kültürünü yansıttığını belirtti; Derebaşı Virajları'ndaki fotoğraflarını da paylaştı.

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'un Demirözü ilçesinde bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti. Soylu, müzede sergilenen eserleri inceleyerek müze kurucusu Kenan Yavuz'dan bilgi aldı.

Soylu, Bayburt-Trabzon güzergahında bulunan ve 'Dünyanın En Tehlikeli Yolu' olarak bilinen Derebaşı Virajları'nda çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Müze ziyaretine ilişkin paylaşımda bulunan Soylu, "İnsan, böylesi bir gayretin karşısında yalnızca hayran kalmıyor, aynı zamanda şükrediyor. Çünkü burada bir müze değil, bir ömrün inancı; bir ailenin fedakarlığı, bir avuç insanın Anadolu'ya duyduğu vefa sergileniyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu'nun kültürel değerlerine de değinen Soylu, "Anadolu, yalnızca bir coğrafya değil, insanlığın hafızasında kök salmış büyük bir medeniyettir. Taşında sabır, toprağında bereket, insanında irfan vardır. Her köyünde bir hikaye, her kapısında bir dua, her eşyasında geçmişten geleceğe uzanan bir emanet saklıdır" dedi.

Daha önce Bayburt için söylediği "Hepimiz vazgeçsek, Bayburtlu vazgeçmez" sözünü de hatırlatan Soylu, "Meğer Allah söyletmiş" ifadelerini kullandı.

Paylaşımının son bölümünde Bayburt ve Çoruh Nehri'nden söz eden Soylu, "Rahmetli annemin sevdiği Çoruh Nehri'nin Bayburt'una dünyadan ödüller yağdıran bu güzel dervişe; onun ailesine, yol arkadaşlarına ve bu emaneti yaşatan bütün insanlara gönülden müteşekkirim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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