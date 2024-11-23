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Eski Bakan Nabi Avcı'dan 88 Yaşındaki Okul Müdürüne Sıcak Sürpriz

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Eski Bakan Nabi Avcı, Öğretmenler Günü'nde 88 yaşındaki ilkokul öğretmeni ve okul müdürü Celalettin Demir'i görüntülü arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl de Demir'i ziyaret ederek kutlamalarda bulundu.

Eski Bakan Nabi Avcı'dan 88 yaşındaki okul müdürüne Öğretmenler Günü sürprizi

BİLECİK - Eski Bakan Nabi Avcı'nın Bilecik'teki ilkokul öğretmeni ve aynı zamanda okul müdürü olan Celalettin Demir'i görüntülü arayarak hem geçmiş olsun dileklerinde bulundu hem de Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik'in en yaşlı eğitimci, okul müdürü emekli öğretmen Celalettin Demir'in evinde ziyaret ederek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Bir süre önce evinde çıkan yangında vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Demir'e bir de sürpriz yapan Vali Aygöl, ilk okul öğrencisi olan eski Bakan Nabi Avcı'yı görüntülü aradı. Avcı, ilkokul öğretmeni ve aynı zamanda okul müdürü olan Celalettin Demir'i geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. İkili arasında görüşmede duygu dolu anlar yaşanırken, Vali Aygöl'den Demir'e bir sürpriz daha geldi. Aygöl, 88 yaşındaki Demir'e İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden çıkarttırdığı 'Doğum Belgesi'ni takdim etti.

Eski Bakan Nabi Avcı'dan 88 Yaşındaki Okul Müdürüne Sıcak Sürpriz
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Yerel
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