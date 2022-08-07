Eski antrenör Dünya Göçebe Oyunları için Kırgızistan'dan Türkiye'ye bisiklet turuna çıktı - Haberler

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Eski antrenör Dünya Göçebe Oyunları için Kırgızistan'dan Türkiye'ye bisiklet turuna çıktı

Eski antrenör Dünya Göçebe Oyunları için Kırgızistan'dan Türkiye'ye bisiklet turuna çıktı

Kırgızistan'da yaşayan eski hokey antrenörü Mamıt Taştanov, gelecek ay Türkiye'de düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılmak için Kırgızistan'dan bisikletle Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.

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Kırgızistan'da yaşayan eski hokey antrenörü Mamıt Taştanov, gelecek ay Türkiye'de düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılmak için Kırgızistan'dan bisikletle Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.

Kırgızistan'ın Oş bölgesinde yaşayan 75 yaşındaki eski hokey antrenörü Mamıt Taştanov, Kırgızistan'dan Türkiye'ye bisiklet turuna çıktı. Eylülde Türkiye'de yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılacak olan Taştanov için aralarında Cumhurbaşkanının Oş Bölgesi Temsilcisi Ziyadin Camaldinov ve Oş Belediye Başkan Yardımcısı Casur Azimov'un da bulunduğu çok sayıda davetlinin katıldığı uğurlama töreni düzenlendi.

Türkiye'ye 5 ülkeden geçerek ulaşacak

Oş Belediyesinden yapılan açıklamada, Taştanov'un Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Ermenistan topraklarından geçerek Türkiye'ye ulaşacağı belirtilerek, "Etkinliğin amacı Türk halklarının dostluğunu pekiştirmektir" denildi. Açıklamada ayrıca Oş Belediyesi tarafından Taştanov'a maddi destek verildiği kaydedildi. - OSH

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