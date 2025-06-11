Eşini Bıçaklayan Kocanın Davasında Üçüncü Celsede Karar Çıkmadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan Birol Ordulu'nun davasında, 3. celsede de karar çıkmadı. Duruşma, 16 Haziran'a ertelendi. Mağdur kadın, kocasının serbest kalmasından korktuğunu ifade etti.

Eşini bıçaklayan koca için 3. celsede de karar çıkmadı

SAMSUN - Samsun 19 Mayıs ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçaklayan şahsın yargılandığı davada 3. celsede de karar çıkmadı. Duruşma 16 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.

Olay, 2 Ocak 2025 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında 6284 sayılı Kanun kapsamında uzaklaştırma kararı bulunan Birol Ordulu (45), eşinin evde olmadığı sırada oğlundan aldığı anahtarla eve girdi. Kapının arkasına saklanan saldırgan, eşi Muradiye Ordulu eve döndüğünde silahını başına dayayarak tehdit etti ve çıkan tartışmanın ardından kadını 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Muradiye Ordulu, uzun bir tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Birol Ordulu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Birol Ordulu'nun, "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına devam edildi. Bafra Adliyesi'nde görülen 3. celsede karar çıkmazken, 16 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.

Mağdur kadının avukatı Rabiya Türkmen, "Müvekkilim yıllar boyunca hem fiziksel hem psikolojik şiddete maruz kaldı. 2 Ocak'ta yaşanan olay, sıradan bir şiddet olayı değil; tasarlanarak işlenmiş bir öldürme girişimidir. Sanık, hakkında verilen uzaklaştırma kararını ihlal etmiş, müvekkilimin yaşadığı eve izinsiz girmiş, onu silahla tehdit ettikten sonra 5 yerinden bıçaklamıştır. Bu dosyada bir kadın cinayetinin eşiğinden dönülmüştür. Adaletin, en üst sınırdan işlemesi artık bir zorunluluktur" dedi.

"Hala can güvenliğim yok"

Saldırıdan şans eseri kurtulan Muradiye Ordulu, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Eğer yakın zamanda cezaevinden çıkarsa, yarım bıraktığı işi tamamlar diye korkuyorum. Cezaevinden bile mektuplarla tehdit ediyor. Korkuyorum, çünkü hala can güvenliğim yok. Adaletin yerini bulmasını bekliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY - Yerel
Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor

Yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftar kulübü satmasını istiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti, Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişinin ismini paylaştı: Faydalı olacağını düşünüyoruz

DEM Parti, Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişinin ismini paylaştı
Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

Ünlü oyuncudan cesur kutlama! Yeni yaşına çıplak girdi
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler

Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.