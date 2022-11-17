Eşi tarafından katledilen Rabia Yılmaz'ın annesi gözyaşlarına hakim olamadı Ayfer Aydınlı: "Eve gizlice girmiş, biz eve dönüp kapıyı açar açmaz ateş etti" Isparta'da eşi tarafından öldürülen Rabia Yılmaz'ın annesi Ayfer Aydınlı, Isparta'da katıldığı bir programda, "Allah kimseye böyle bir...

Eşi tarafından katledilen Rabia Yılmaz'ın annesi gözyaşlarına hakim olamadı

Ayfer Aydınlı: "Eve gizlice girmiş, biz eve dönüp kapıyı açar açmaz ateş etti"

ISPARTA - Isparta'da eşi tarafından öldürülen Rabia Yılmaz'ın annesi Ayfer Aydınlı, Isparta'da katıldığı bir programda, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın bilmiyorum dayanamıyorum artık" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın katılımıyla düzenlenen buluşma İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Nazlıaka gündeme ilişkin değerlendirmeler yaparak partisinin Aile Sigortası projesini anlattı. Aile Sigortası Projesi çerçevesinde kadın cinayetlerine değinen Aylin Nazlıaka, Isparta'da 21 Haziran'da eşi Ayhan Yılmaz tarafından katledilen 27 yaşındaki Rabia Yılmaz'ın annesini sahneye aldı. Sahnede gözyaşlarına hakim olamayan anne Ayfer Aydınlı kızının ikinci eşi tarafından katledildiğini belirterek, "Biz evde yoktuk zaten eve gizlice girmiş, biz eve dönüp kapıyı açar açmaz ateş etti. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın bilmiyorum dayanamıyorum artık. Aralığın 15'inde mahkeme var hepinizi bekliyoruz oraya. KADES vardı koruma kararımız vardı her şeyimiz vardı katledilmeden 1 hafta önce dayak yedi. Diyecek bir söz bulamıyorum artık. Bir daha benim gibi annelerin canı yanmasın" şeklinde konuştu.

Olayın geçmişi

Olay 21 Haziran tarihinde yaşandı. Dini nikahlı eşi Rabia Yıldız ile görüşmek için Hızırbey Mahallesi 111. Cadde üzerindeki evlerine giden Ayhan Yılmaz (42), aile fertleriyle tartıştıktan sonra yanındaki tabancayla evin içinde rastgele ateş açtı. Rabia Yıldız ve annesi Ayfer Aydınlı vücutlarına isabet eden mermilerle yaralanırken, Ayhan Yılmaz olay yerinden kaçtı. Aile yakınlarının yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Rabia Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif şekilde yaralanan anne Ayfer Aydınlı'ya ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak

Ayhan Yılmaz hakkında hazırlanan iddianame, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ayhan Yılmaz hakkında 'tasarlayarak kadın olan eşe karşı kasten öldürme', kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'ya karşı ise 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.