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Esenyurt'ta Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi'ne Yoğun İlgi

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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un hayata geçirdiği Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi'nde bulunan Aşçı Yardımcılığı Kursu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kursiyerler, eğitim sonunda MEB onaylı sertifika alarak istihdama katılıyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un ilçede yaşayan vatandaşların mesleki eğitim alarak istihdama katılması amacıyla hayata geçirdiği Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi'ne (EMEĞİM) vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Merkezde bulunan Aşçı Yardımcılığı Kursu'nda eğitim alan katılımcılar hem yemek konusundaki becerilerini geliştiriyor hem de meslek sahibi oluyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un hayata geçirdiği merkezde bulunan Aşçı Yardımcılığı Kursu'nda eğitim alan katılımcılar hem yemek konusundaki becerilerini geliştiriyor hem de meslek sahibi oluyor. Kurs sonunda aldıkları MEB onaylı sertifikayla istihdama katılan kursiyerler, konaklama ve ulaşım işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek-içecek ünitelerinde ve buna benzer birçok alanda çalışma imkanı buluyor.

"Elimde altın bileziğim olsun istedim"

Aldığı eğitim ile mutfak tekniklerini öğrendiğini söyleyen Ülkü Türkmen, "Bir ev hanımı olarak elimde altın bileziğim olsun istedim. Bir mesleğimiz olursa biz kadınlar daha güçlü oluruz. Bu yüzden kursa başvurdum. 3 aydır devam ediyorum. Doğrama, bıçak tutma tekniklerini, hiç bilmediğim çorba çeşitlerini öğrendim" dedi.

Avcılar'dan kursa katılan Güllü Kural, "Avcılar'da başvurmak istediğimde, böyle bir kursun olmadığını öğrendim. Bu sektörde 8 yıldır çalışıyorum. Elimde belgem olmadığı için emeğimin karşılığını alamıyorum. Böyle bir imkan sunduğu için Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hafta içi pazartesi, salı ve çarşamba günleri 10.00 ile 16.00 saatleri arasında verilen "Aşçı Yardımcılığı Kursu" hafta sonu ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında devam ediyor. Başvurular belediyenin internet sitesinden yapılabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kemal Deniz Bozkurt Esenyurt Eğitim Yerel Güncel Haberler

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