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Esenyurt'ta 30 okulda deprem bilinci eğitimi verildi

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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un ilçeyi deprem dirençli hale getirmek amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, 30 okulda 60 bin öğrenci ve 2 bin öğretmene deprem bilinci eğitimi verilerek tahliye tatbikatları yapıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un ilçeyi deprem dirençli hale getirmek amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, 30 okulda 60 bin öğrenci ve 2 bin öğretmene deprem bilinci eğitimi verilerek tahliye tatbikatları yapıldı.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, ilçede bulunan okulları tek tek dolaşarak hem deprem bilinci eğitimi veriyor hem de deprem tahliye tatbikatı yapıyor. Muhtemel bir İstanbul depreminin riskini en aza indirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda öğrenciler bilinçlendiriliyor. Öğrencilere deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler veren yetkililer, şu ana kadar 30 okulda 60 bin öğrenci ve 2 bin öğretmene afet bilinci eğitimi vererek tahliye tatbikatları yaptıklarını bildirdi.

"Mart ayına kadar eğitimlerimizi tamamlamayı hedefliyoruz"

Dışarıdan gelen talepler doğrultusunda eğitimlere devam ettiklerini söyleyen İnşaat Mühendisi Bilge Adli, "Halkımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek adına çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Tatbikat süremiz ortalama 3 dakika 25 saniye. Mart ayına kadar ilkokul, ortaokul ve lisede bulunan tatbikat ve eğitimlerimizi tamamlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda dışarıdan gelen talepler üzerine özel okullara, kolejlere ve fabrikalara da eğitim vermeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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