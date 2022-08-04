Esenyurt Belediyesi Pınar Mahallesi'nde Asfalt Serimi Yaptı İlçe genelinde cadde ve sokakların bakım ile onarım çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, Pınar Mahallesi 1250’nci Sokak’ta asfalt serim çalışması yaptı. İlçe genelinde cadde ve sokakların bakım ile onarım çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, Pınar Mahallesi 1250'nci Sokak'ta asfalt serim çalışması yaptı. Yaz aylarının gelmesiyle asfalt çalışmalarını hızlandıran Belediye'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bozuk yolları yeniliyor. Ekipler bu kapsamda, altyapı çalışmaları tamamlanan Pınar Mahallesi 1250'nci Sokak'ta asfalt serimi yaparak yolu kullanıma hazır hale getirdi. Yetkililer, asfalt ve parke çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğini bildirdi. ANKA / Yerel Esenyurt Belediyesi Pınar Mahallesi Hisarcık Yerel Haberler

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