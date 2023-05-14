Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt oyunu kullandı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar saat 08.00'den itibaren sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Esenyurt Belediye Başkanı Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da ailesiyle birlikte İBB Prof. Dr. Sebahattin Zaim İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı. Okulun bahçesinde vatandaşlarla selamlaşan Başkan Bozkurt, oy kullanacağı 1280 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçti. Sandık görevlileri ile bir süre sohbet eden Bozkurt, daha sonra oyunu kullandı.

"Ülkemiz için hayırlısı olsun"

Seçimlerin tüm ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Bozkurt, "Oyumu kullandım. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü ülkemin yönetimiyle ilgili irademi beyan ettim. İnşallah ülkemiz için hayırlısı olsun. Herkesi oy kullanmaya davet ediyorum. İradeniz buraya yansısın ki siz de yarın gelecekte tercih ettiğiniz bir yönetimin görev almasına katkıda bulunmuş olursunuz. Ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi ve inşallah güzel günlere birlik, beraberlik içinde gideceğiz. Demokrasinin en güzel yanı böyle düğün gibi seçim yapmak. İnsanlar sabahtan beri cıvıl cıvıl gelip oy kullanıyorlar. Tercihlerini belirtiyorlar" dedi. - İSTANBUL