Esenler'in kızı Wushuda Türkiye Şampiyonu - Haberler

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Esenler'in kızı Wushuda Türkiye Şampiyonu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Esenler'in kızı Wushuda Türkiye Şampiyonu

Genç Yetenek BESYO Akademisi mezunu, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Esenlerli milli sporcu Kübra Türer, "Üniversitelerarası Wushu Türkiye Şampiyonası"nda şampiyon oldu.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Genç Yetenek BESYO Akademisi mezunu, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Esenlerli milli sporcu Kübra Türer, "Üniversitelerarası Wushu Türkiye Şampiyonası"nda şampiyon oldu. Türer, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Ağrı'da, farklı illerden toplamda 270 üniversiteli sporcunun katılımıyla düzenlenen "Üniversitelerarası Wushu Türkiye Şampiyonası"nda Esenlerli milli sporcu Kübra Türer, Türkiye şampiyonu oldu. 60 kilogram kadınlar kategorisinde Esenler'i ve Türkiye'yi temsil eden 22 yaşındaki başarılı sporcu, Esenler Belediyesi'nin Genç Yetenek BESYO Akademisi'nden mezun oldu. Türer, Esenler Belediyesi Mehmet Öcalan Spor Tesisi'nde geleceğin kadın wushucularını yetiştiriyor.

Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Türer, Üniversitelerarası Wushu Türkiye Şampiyonası"nda Ordu Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ndeki rakiplerini yenerek 60 kilogram kadınlar kategorisinde şampiyonluk kupasına uzandı. Türer, Haziran ayında Çin'de düzenlenecek, olimpiyatların üniversite ayağı olan FISU Dünya Üniversite Wushu Şampiyonası'nda da yine 60 kilogram kadınlar kategorisinde Türkiye için ter dökecek. - İSTANBUL

Esenler'in kızı Wushuda Türkiye Şampiyonu

Esenler'in kızı Wushuda Türkiye Şampiyonu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Türkiye, Esenler, Wushu, Yerel, Haberler

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