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Esenler'de fırtınada çatı sokağa uçtu: Çocuklar çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu

Esenler'de fırtınada çatı sokağa uçtu: Çocuklar çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu
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İstanbul Esenler'de şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı sökülerek sokağa düştü. Sokakta oynayan çocuklar ve bir yaya, çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenler'de etkili olan şiddetli fırtınada bir binanın çatısı yerinden sökülerek sokağa uçtu. O sırada sokakta oynayan çocuklar ile yoldan geçen bir kişi, çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı yerinden sökülerek rüzgarın etkisiyle sokağa düştü. Bu sırada sokakta oynayan çocuklar ile yoldan geçen bir kişi, çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Öte yandan, yaşanan panik ve çatının sokağa düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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