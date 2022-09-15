ESBİM, 317 vatandaşı daha istihdam etti Yerel Haberler Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 317 vatandaşı daha istihdam etti. Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 317 vatandaşı daha istihdam etti. İş arayan ve işverenlerle görüşmeler yapan ESBİM, Esenyurt'ta faaliyet gösteren sektörün öncü tekstil firmalarından birinin talebi üzerine işe alım mülakatı gerçekleştirdi. Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde sabahın erken saatlerinde başlayan mülakatlarda, adaylar içerisinden belirlenen şartları taşıyan 317 kişi işe yerleştirildi. "İş arayan herkese ESBİM'de iş buluyoruz" ESBİM ile işsizlik sorununa çözüm bulmayı amaçladıklarını belirten ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu, "İlçemizde faaliyet gösteren, tekstilin öncü firmalarından birinin lojistik bölümüne 317 kişilik alım gerçekleşti. Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'un dediği gibi iş arayan herkese ESBİM'de iş buluyoruz. İş arayanları ve işverenleri merkezimize bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Esenyurt Yerel Haberler

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