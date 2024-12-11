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Esad Rejimi'nin İşkence Kurbanları: Suriye'de Cesetler Ortaya Çıktı

Esad Rejimi'nin İşkence Kurbanları: Suriye'de Cesetler Ortaya Çıktı
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Suriye'de Esad rejimi tarafından yer altı hapishanelerinde işkence gören mahkumların cesetleri hastane morguna getirildi. Aileler, yakınlarını bulmak için morg bahçesine asılan fotoğraflarla arama yapıyorlar. 250 mahkumun bir günde öldürüldüğü iddiaları dikkat çekiyor.

Esad rejimi tarafından Suriye'deki yer altı hapishanelerinde işkence görenlerin cesetleri ortaya çıktı. Mahkumların birçoğunun yakın tarihte öldüğü, bazı cesetlerin uzuvlarının eksik olduğu görüldü. Aileler ise morg bahçesine asılan fotoğraflar ile yakınlarının cenazelerini bulmaya çalışıyor.

Esad rejiminin devrilmesiyle muhaliflerin eline geçen Sednaya ve diğer yer altı hapishanelerinde işkence görenlerin cesetleri, Şam Hastanesi morguna getirildi. Bazı mahkumların işkence sonucu yakın tarihlerde öldüğü, bazı cesetlerde ise vücut uzuvlarının olmadığı görüldü. Cezaevinde Suriye rejim askerleri tarafından öldürülen mahkumların çekilen fotoğrafları, hastane binasının dışındaki duvarlara yapıştırıldı.

Cenazelerin hastanelere getirildiğini öğrenen Suriyeliler, yıllardır haber alamadıkları yakınlarını bulmak için büyük çaba sarf ediyor. Ölen mahkumların aileleri, hastane morgunun bahçesine asılan fotoğraflardan yakınlarını tespit etmeye çalışıyor. Gece geç saatlere kadar fotoğrafları inceleyen aileler, haber alamadıkları yakınlarının akibetini öğrenmek istiyor. Yıllarca cezaevinde işkence gören ve rejimin düşmesinin ardından serbest kalanların da hastaneye gelerek yakınlarını aradığı görüldü.

"Cuma günü sabah saatlerinde cezaevinde 250 kişiyi öldürdüler"

Cezaevinde iki yıl kaldığını ve daha sonra serbest bırakıldığını belirten Ahmed Hamdani, "Yakınlarım cezaevinde, onları arıyorum. Yakınlarımdan 9 kişiyi öldürdüler, onun dışında bu cuma günü sabah saatlerinde 250 kişiyi cezaevinde öldürdüler" dedi.

Bir yıl öncesinde dolar bulundurduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 1 yıl boyunca Adra Cezaevi'nde sayısız işkenceye maruz kalan bir mahkum ise, "Cuma günü cezaevinden çıktım. 1 senedir işkence görüyorum. Suçum dolar bulundurmaktı. Adra Cezaevi'ndeydim, orada da her yerde olduğu gibi işkence vardı" ifadelerini kullandı.

Hastanede görevli bir doktor, Sednaya Hapishanesi'nde serbest bırakılan ve daha sonra yurt dışına giden bir mahkumun rejim karşıtı bir kanala röportaj verdiğini ve sonrasında ailesiyle tehdit edilmesi üzerine Suriye'ye geri döndüğünü söyledi. Doktor, dönmesinin ardından yeniden cezaevine konulan mahkumun cesedinin bulunduğunu ifade etti.

Suriye'de askerlik yaptığı dönemde Esad'ın halka yaptığı zulüm nedeniyle askerden kaçtığını ve daha sonra yakalanarak cezaevine gönderildiğini ve orada yıllarca işkence gördüğünü belirten bir eski rejim askeri ise, Esad'ın idam edilmesini istediklerini ve bu isteklerinin tüm dünyaya duyurulmasını istediklerini söyledi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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