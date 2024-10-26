Vazife Başında Kalp Krizi Geçiren Üsteğmen Fatih Çelik Hayatını Kaybetti

Erzurumlu üsteğmen Fatih Çelik vazife başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Başaklı köyünden olan Mehmet Çelik'in torunu, Osman Çelik'in oğlu, Servet, Ali, Emre Çelik ve Mustafa İlhami ile Ahmet Ayyıldız'ın yeğeni Üsteğmen Fatih Çelik, vazife başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Mardin'de görev yapan Üsteğmen Fatih Çelik'in (30) cenazesi yarın öğle namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Karskapı Şehitliği'nde toprağa verilecek. - ERZURUM