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Vazife Başında Kalp Krizi Geçiren Üsteğmen Fatih Çelik Hayatını Kaybetti

Vazife Başında Kalp Krizi Geçiren Üsteğmen Fatih Çelik Hayatını Kaybetti
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Erzurumlu üsteğmen Fatih Çelik, vazife başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. 30 yaşındaki Çelik'in cenazesi yarın Narmanlı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karskapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Erzurumlu üsteğmen Fatih Çelik vazife başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Başaklı köyünden olan Mehmet Çelik'in torunu, Osman Çelik'in oğlu, Servet, Ali, Emre Çelik ve Mustafa İlhami ile Ahmet Ayyıldız'ın yeğeni Üsteğmen Fatih Çelik, vazife başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Mardin'de görev yapan Üsteğmen Fatih Çelik'in (30) cenazesi yarın öğle namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Karskapı Şehitliği'nde toprağa verilecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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