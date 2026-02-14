Haberler

Selçuk Bayraktar'la Erzurum'da buluşmak için 1,5 yıldır emek veriyor

Güncelleme:
Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim ve Kültür Kulübü Başkanı İbrahim Turgay, hayali olan Selçuk Bayraktar ile buluşmayı sağlamak için 1,5 yıldır yoğun çaba harcıyor. Turgay, umudunu yitirmeden gençler için ilham kaynağı olmayı hedefliyor.

Erzurum'da bir genç, hayallerinin peşinden kararlılıkla yürümeye devam ediyor. Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim ve Kültür Kulübü Başkanı İbrahim Turgay, Selçuk Bayraktar ile üniversitesi çatısı altında bir buluşma gerçekleştirebilmek için yaklaşık 1,5 yıldır yoğun çaba gösteriyor.

İbrahim Turgay, bu hedef doğrultusunda iki aylık bursunu birleştirerek İstanbul Hadımköy'e gidip davetiye mektubunu bizzat teslim etti. Aynı zamanda Türkiye'nin bilim ve teknoloji vizyonuna katkı sunan isimlerle iletişim kurmak için girişimlerini sürdüren Turgay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ve Hasan Doğan'a da resmi mektup gönderdiğini ifade etti.

"Umutlarımı hiçbir zaman yitirmedim. Bu buluşmanın Erzurum'daki gençler için büyük bir ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Hayalim, Selçuk Bayraktar'ı üniversitemizde ağırlayarak teknolojiye ilgi duyan gençlerle bir araya getirmek," diyen İbrahim Turgay, çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Azmi ve kararlılığıyla dikkat çeken İbrahim Turgay, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunma hayaliyle yetkililerden ve ilgili kurumlardan destek bekliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

