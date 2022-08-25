Erzurum yerel: Erzurum'da 'İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı' düzenlendi

Erzurum haberi: Erzurum'da, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar ve vatandaşların katılımıyla "İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Erzurum'da, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar ve vatandaşların katılımıyla "İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Erzurum'da İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı Büyükşehir Belediyesi İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde geniş katılımla gerçekleştirildi. İstişare toplantısına TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Av. Alişan Tiryaki, Dilek Ertürk, Harun Mertoğlu ve Mehmet Emin Genç, Erzurum Valisi Okay Memiş kurum yetkilileri ve STK başkanları katıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş programda yaptığı konuşmada, "Bizler vatandaşa hizmet ve onları memnun etmek için varız. Tüm vatandaşlarımıza eşit mesafedeyiz. Devletimiz bizlere bir takım imkanlar veriyorsa bunu kamu hizmetlerini vatandaşımıza eşit, adil ve etkin bir şekilde ulaştırmak için veriyor" dedi.

TİHEK heyeti tarafından kurum tanıtımı sunumundan sonra insan hakları sorunlarını tartışmak ve bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla program soru cevap şeklinde devam etti. Görüşmelerde Erzurum'daki insan hakları konuları hakkında STK' lar görüş alışverişinde bulunulurken Mobbing'e dikkat çekildi.

"Alcan'dan Vali Memiş'e mobbing teşekkürü"

Erzurum'da İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı Büyükşehir Belediyesi İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde yapılan istişare toplantısında; Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum temsilci başkanı Jale Hülya Alcan soru cevap bölümünde "Mobbing insan hakkı ihlali olduğu için mobbing ile dernek olarak mücadele ettiklerini" belirterek mobbing mağdur başvuruların çözümünde vermiş olduğu destek sebebi ile Erzurum Valisi Okay Memiş'e teşekkür etti. - ERZURUM