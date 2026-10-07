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Erzurum Yakutiye'de veresiye afişindeki 13 şart KPSS ve imam belgesiyle şaşırttı

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Erzurum Yakutiye'de veresiye afişindeki 13 şart KPSS ve imam belgesiyle şaşırttı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir kahvehanede asılan veresiye afişinde 13 şart sıralandı. Kimlik ve kefilin yanı sıra en az 85 KPSS puanı, iki yabancı dil belgesi ve camii imamından yeterlilik belgesi istenmesi şaşırttı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede asılan veresiye afişi, üzerinde yer alan birbirinden ilginç şartlarla dikkat çekti.

Veresiye alışveriş yapmak isteyenlerden kimlik fotokopisi ve kefil gibi alışılmış belgelerin yanı sıra en az 85 KPSS puanı, en az iki yabancı dil belgesi ve en yakın merkez camii imamından yeterlilik belgesi istenmesi afişi görenleri şaşırttı. Afişte ayrıca sigara kullanılmadığını gösteren sağlık raporu, "E" sınıfı ehliyet ve kredi kartı borcu olmadığına dair banka yazısı gibi şartlar da yer aldı.

Kahvehaneye asılan afişte veresiye için istenen 13 şart şöyle sıralandı:

1. Kimlik fotokopisi

2. Memur kefil (En az 3 kişi)

3. İki adet Biyometrik fotoğraf (Son iki gün içinde çekilmiş)

4. Sabıka kaydı

5. Adına kayıtlı fatura

6. "E" sınıfı ehliyet

7. Maaş Bodrosu

8. Sigara kullanmadığını gösterir sağlık raporu

9. Öğrenim belgesi (En az lisans mezunu)

10. Yabancı dil belgesi (En az iki belge)

11. Kredi kartı borcu olmadığına dair banka yazısı

12. En yakın merkez camii imamından yeterlilik belgesi

13. Son sınava ait KPSS'den en az 85 aldığını gösterir sınav sonuç belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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