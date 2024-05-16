Erzurum Valisi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı İnceledi

Erzurum Valisi, Mustafa Çiftçi, Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nda incelemelerde bulundu.

Vakıf Müdürü Haluk İlhan'dan vakfın personel ve araç gereç durumu, yardım türleri ve miktarları ile devam eden sosyal konut projeleri hakkında bilgi alan Vali Sayın Çiftçi, vakıf personeline çalışmalarında başarılar diledi. Vali Çiftçi'nin ziyaretine; Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti. - ERZURUM