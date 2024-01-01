Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi TRT Erzurum Radyosu'nda konuştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TRT Erzurum Radyosu'nun canlı yayın konuğu oldu.

TRT Erzurum Radyosu tarafından hazırlanan "Bölge Gündemi" programına katılan Vali Çiftçi, şehir genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Turizmden düzensiz göçe, istihdam alanlarından tarım ve hayvancılığa kadar önemli konu başlıklarına değinen Vali Çiftçi, 2024 yılında planlanan projelerin aksamadan devam edeceğini söyledi.

Alev Altun'un hazırladığı, Yıldıray Yıldız'ın sunduğu ve Muharrem Bilen'in teknik yönetmenliğini yaptığı "Bölge Gündemi"nin konuğu olan Vali Çiftçi, tüm ülkeye barış, huzur ve hoşgörü dilekleriyle sözlerini tamamladı.

Vali Mustafa Çiftçi, bölge gündeminin ulusal anlamda duyurulmasında TRT Radyo'nun önemli bir görev üstlendiğini ifade ederek, radyoya yayın hayatında başarı dileklerinde bulundu. - ERZURUM