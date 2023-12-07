Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Olur ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, bölgenin sağlık ve şifa kaynağı olan Karnavas dut pekmezi hakkında bilgi edindi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Olur İlçesini Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçe programları kapsamında Olur'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Olur Kaymakamı Fahri Onay ve ilçe kurum müdürleri tarafından karşılanan Vali Çiftçi, Kaymakam Onay'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Olur Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Halk Eğitim Merkezine geçerek, sert ve soğuk geçen kış aylarında bölgenin sağlık ve şifa kaynağı olan Karnavas dut pekmezi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Şifa kaynağı pekmezin geleneksel yöntemlerle yapıldığına dikkat çeken Vali Çiftçi, "Kendine has tadı, rengi ve kokusuyla Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret belgesi alan Karnavas pekmezimiz, tamamen doğal yollarla elde ediliyor ve ülkemizin dört bir yanına gönderiliyor" dedi.

Yine aynı merkezde üretilen ve Anadolu topraklarında çok kıymetli dokumalardan biri olarak kabul edilen Karnavas bezi ve dokuma ürünlerini inceleyen Vali Mustafa Çiftçi, merkez çalışanlarını emeklerinden dolayı tebrik etti.

Vali Mustafa Çiftçi, Olur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyon inşaatında, semt kütüphanesi ve sosyal yaşam merkezinde incelemelerde bulunduktan sonra akşam saatlerinde ilçeden ayrıldı.

Olur ilçe programına Vali Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Tarım Müdürü Alpaslan Kenger, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Olur Kaymakamı Fahri Onay, Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan ve kurum amirleri katıldı. - ERZURUM