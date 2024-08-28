Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi; Palandöken ve Aziziye ilçelerinde görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi GAMER 'de gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar, Vali Çiftçi'ye ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak kömür yardımı, özel bakıma muhtaç engelli bireylerin ailelerinin taleplerini ve yaşlı bakım merkezlerindeki talepleri iletti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Vedat Ağbayır, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Haluk İlhan eşlik etti. - ERZURUM