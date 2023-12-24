Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlarını ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti.

Ankara'daki ilk Erzurum zirvesi Milli Eğitim Bakanlığı'nda oldu. Vali Mustafa Çiftçi, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Av. Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Ak Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i makamında ziyaret ettiler. - ERZURUM