Erzurum'da mülki idare amirleri buluşması
Güncelleme:
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mülki idare amirleri ile bir araya gelerek, kamu hizmetlerinin sunumundaki önemlerine vurgu yaptı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Erzurum'da görev yapan mülki idare amirleriyle bir araya geldi.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Tarih boyunca devlet politikalarının başarıyla uygulanmasında ve reformların hayata geçirilmesinde öncü rol üstlenen; vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin sunulmasında en önemli sorumlulukları omuzlayan ve mesai mefhumu gözetmeksizin yurdun dört bir köşesinde devletimizi temsil eden mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü kutlu olsun" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
