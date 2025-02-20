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Erzurum Valisi Gümrük Hanı'nı Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Gümrük Hanı'nı Ziyaret Etti
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Gölbaşı semtindeki tarihi Gümrük Hanı'nı ziyaret ederek mimari yapısı ve tarihi hakkında bilgi aldı. Han, 1726 yılında inşa edilmiş olup, İpek Yolu'nun önemli durağıdır.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'un önemli tarihi yapılarından biri olan Gölbaşı semtindeki Gümrük Hanı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında; eğitimci, tarihçi ve yazar Abdurrahman Zeynal, hanın geçmişine dair kapsamlı bilgiler verdi. 1726 yılında Derviş İbrahim Ağa tarafından inşa edilen Gümrük Hanı, geçmişte İpek Yolu'ndan gelen kervanların ilk durağı ve gümrük işlemlerinin yapıldığı merkezlerden biri olarak hizmet verdi.

Mimari yapısıyla dikkat çeken han; sivri kemerli giriş kapısı, geniş avlusu, kesme taş işçiliği ve tarihi çeşmesiyle Erzurum'un kültürel mirasları arasında önemli bir yere sahip.

Vali Mustafa Çiftçi'nin incelemelerine; Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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