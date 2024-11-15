Erzurum Valisi Çiftçi, Kış Denetim Toplantısı Düzenledi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aşkale yolu güzergahında bulunan Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Aziziye Denetim Noktası'nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Vali Çiftçi, yapılan toplantıda "Aziziye Denetim Noktası, Erzurum'un önemli bir geçiş bölgesidir. Kış mevsimiyle birlikte vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için kışlık lastik başta olmak üzere araçların denetimlerinin titizlikle yapılması bu anlamda çok önemli." ifadelerini kullandı. Vali Çiftçi, özellikle trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek durumlara karşı tüm araçların iyi bir denetime tabi tutulması gerektiğinin talimatını verdi. - ERZURUM