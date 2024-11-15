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Erzurum Valisi Çiftçi, Kış Denetim Toplantısı Düzenledi

Erzurum Valisi Çiftçi, Kış Denetim Toplantısı Düzenledi
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Vali Mustafa Çiftçi, Aşkale yolu üzerindeki Aziziye Denetim Noktası'nda kış dönemi öncesi araç denetimlerinin önemini vurguladı ve trafik güvenliği için titiz denetim yapılması gerektiğini belirtti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aşkale yolu güzergahında bulunan Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Aziziye Denetim Noktası'nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Vali Çiftçi, yapılan toplantıda "Aziziye Denetim Noktası, Erzurum'un önemli bir geçiş bölgesidir. Kış mevsimiyle birlikte vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için kışlık lastik başta olmak üzere araçların denetimlerinin titizlikle yapılması bu anlamda çok önemli." ifadelerini kullandı. Vali Çiftçi, özellikle trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek durumlara karşı tüm araçların iyi bir denetime tabi tutulması gerektiğinin talimatını verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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