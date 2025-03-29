Erzurum Valisi Çiftçi, Gönüllü Anneler Derneği'nin İftar Programına Katıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Gönüllü Anneler Derneği'nin iftar programına katıldı.

Vali Çiftçi'ye iftar programında; önceki dönem İçişleri Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Gönüllü Anneler Derneği Onursal Başkanı Gülhan Altınok, Gönüllü Anneler Derneği Erzurum Temsilcisi Ayşegül Dursunoğlu ve dernek üyeleri eşlik etti. - ERZURUM