Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

3 ülkeyi sallayan depremlerde bilanço ağırlaşıyor
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar

İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM'den dikkat çeken karar
Sağlık meslek mensuplarına yeni hak getirildi

Sağlıkta devrim niteliğinde değişiklik
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti

Pazarda denetim yaparken gördüğü manzaraya isyan etti

Erzurum Valisi Çiftçi, Gönüllü Anneler Derneği'nin İftar Programına Katıldı

Erzurum Valisi Çiftçi, Gönüllü Anneler Derneği'nin İftar Programına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi, Gönüllü Anneler Derneği'nin düzenlediği iftar programında birlikteliklerini gösterdi. Programda, önceki İçişleri Bakanı Selami Altınok ve derneğin yöneticileri de yer aldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Gönüllü Anneler Derneği'nin iftar programına katıldı.

Vali Çiftçi'ye iftar programında; önceki dönem İçişleri Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Gönüllü Anneler Derneği Onursal Başkanı Gülhan Altınok, Gönüllü Anneler Derneği Erzurum Temsilcisi Ayşegül Dursunoğlu ve dernek üyeleri eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.