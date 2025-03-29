Erzurum Valisi Çiftçi, Gönüllü Anneler Derneği'nin İftar Programına Katıldı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi, Gönüllü Anneler Derneği'nin düzenlediği iftar programında birlikteliklerini gösterdi. Programda, önceki İçişleri Bakanı Selami Altınok ve derneğin yöneticileri de yer aldı.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Gönüllü Anneler Derneği'nin iftar programına katıldı.
Vali Çiftçi'ye iftar programında; önceki dönem İçişleri Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Gönüllü Anneler Derneği Onursal Başkanı Gülhan Altınok, Gönüllü Anneler Derneği Erzurum Temsilcisi Ayşegül Dursunoğlu ve dernek üyeleri eşlik etti. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel