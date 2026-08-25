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Erzurum'da Vali Baruş, Öğrencilerle Buğday Hasadına Katıldı

Erzurum'da Vali Baruş, Öğrencilerle Buğday Hasadına Katıldı
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ait 650 dekarlık tarım arazisinde düzenlenen buğday hasat etkinliğine katıldı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait 650 dekarlık tarım arazisinde düzenlenen buğday hasat etkinliğine katıldı. Yerli tohum Odesca cinsi buğdayın ekildiği ve sulama yapılmayan arazide, dekar başına yaklaşık 400 kilogram verim bekleniyor.

Vali Aydın Baruş, hasat sezonunun okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler için hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Okulun, tarım ve hayvancılık alanındaki teorik bilgilerin uygulamalı eğitime dönüştürülmesi açısından kritik bir rol üstlendiğini belirten Baruş; sera, fide yetiştiriciliği, tarımsal ekipman ve uygulama ahırı gibi projelerle okulun teknik altyapısının daha da güçlendirileceğini açıkladı.

"Gençler modern tekniklerle yetişiyor"

Erzurum'un Türkiye genelinde tarım ve hayvancılık noktasında stratejik bir merkez olduğuna dikkat çeken Vali Baruş, "Gençlerimizin modern tarım teknikleri ve teknolojiyle donatılarak yetiştirilmesi, hem aile işletmelerine hem de ülkemizin tarımsal üretimine önemli katkılar sağlayacaktır. Tarım ve hayvancılık ülkemizin geleceği açısından stratejik öneme sahiptir. Öğrencilerimizin nitelikli eğitim alması ve üretime kazandırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Halihazırda 333 öğrencinin tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile laboratuvar hizmetleri alanlarında eğitim gördüğü okulda, öğrencilerin üretim sürecine doğrudan katılması takdir topladı.

Üreticilere "Anız" uyarısı

Hasat sezonu vesilesiyle bölgedeki tüm üreticilere ve vatandaşlara hayati bir çağrıda bulunan Vali Baruş, toprağın verimliliğini yok eden ve biyolojik çeşitliliğe kalıcı zararlar veren anız yakma uygulamasından kesinlikle kaçınılması gerektiğini vurguladı. Baruş, "Anızımızı yakarak geleceğimizi öldürmeyelim." diyerek üreticileri duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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